4 công nhân trộm hơn 3 tấn chuối

* Ngày 24-10, Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết vừa bắt khẩn cấp và tạm giữ Nguyễn Phi Cường (SN 1996, trú Bình Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 20-10, anh N.Đ.T (SN 1982, trú xã Đăk Yă, huyện Mang Yang) trình báo bị kẻ gian đột nhập lấy đi xe máy Vision (trị giá khoảng 20 triệu đồng). Tiến hành xác minh, Công an huyện đã bắt giữ Cường khi đang lẩn trốn tại địa bàn thị xã An Khê, thu giữ tang vật. Được biết, Cường có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Sau khi đưa phương tiện và tang vật về trụ sở, cơ quan Công an xác định trên xe có 132 buồng chuối (hơn 3 tấn) do Đoàn Thị Hiền (SN 1985), Ninh Thị Thơm (SN 1985), Nguyễn Văn Sơn (SN 1978, cùng trú thôn 1, xã Hải Yang) và Võ Văn Đồng (SN 1992, trú xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa) lấy trộm từ ngày 5 đến 12-10.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 12-10, Công an xã Hải Yang (huyện Đắk Đoa) phối hợp với cán bộ, công nhân của Công ty cổ phần Chăn nuôi Hoàng Anh Gia Lai (chi nhánh xã Hải Yang, huyện Đak Đoa, Gia Lai) kiểm tra xe tải BS: 47C-033.60 do ông Dương Ngọc Viễn (trú xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang) điều khiển, phát hiện số lượng lớn chuối nghi vấn là tài sản do trộm cắp.

* Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, mới đây Công an tỉnh Gia Lai cũng đã bắt giữ một đối tượng cho vay nặng lãi và một kẻ trốn truy nã. Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 17-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tạm giữ Nguyễn Thị Hương (SN 1973, trú phường Hội Thương, TP. Pleiku) để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

* Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ayun Pa (Gia Lai) cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Đỗ Thanh Tuấn (SN 1979, trú xã Chrôh Pơ Nan, huyện Phú Thiện) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 21-9, Tuấn đột nhập vào khoa nội của Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa trộm điện thoại di động Oppo của chị N.T.T (SN 1992, là bệnh nhân) và điện thoại Samsung M51 của anh L.V.Q (SN 1993, là người nhà chăm sóc bệnh nhân). Tổng trị giá 3 chiếc điện thoại trên khoảng 8 triệu đồng. Qua điều tra, cơ quan Công an thị xã xác định Tuấn là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ.

Trước đó, công an bắt quả tang đối tượng khi đang thu tiền lãi của một người phụ nữ tại nhà. Từ lời khai ban đầu, lực lượng Công an xác định người phụ nữ này đã vay của Hương 280 triệu đồng với mức lãi suất 3 ngàn đồng/triệu đồng/ngày, tương đương lãi suất 108%/năm và đối tượng thu lợi bất chính hơn 50 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Hương, lực lượng Công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.

* Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cũng phối hợp với Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định bắt giữ Đặng Dũng Cường (SN 1977, trú xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, Bình Định), là đối tượng bị truy nã về tội danh đánh bạc. Theo hồ sơ, ngày 25-12-2020, Cường đã tham gia đánh bạc tại thôn Tân Thành, xã Ia Sao, huyện Ia Grai. Sau khi bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 16-4-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Grai đã ra quyết định truy nã Đặng Dũng Cường về tội danh đánh bạc. Sau thời gian lẩn trốn, ngày 13-10, Cường về nhà tại xã Nhơn Lộc (thị xã An Nhơn, Bình Định) thì bị bắt giữ.