4 con giáp làm đâu thắng đó, tài lộc dồi dào khi sang tuần mới này

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, dưới đây là 4 con giáp có cát tinh soi chiếu nên rất may mắn, làm đâu thắng đó, tài lộc dồi dào trong tuần. 1. Tuổi Tý Theo tử vi tuần mới 23/9 – 29/9/2024 của 12 con giáp, dự báo người tuổi Tý sẽ có nhiều may mắn và nhận được sự hỗ trợ từ cát tinh Thiên Đức, giúp bạn cải thiện tinh thần và tìm thấy sự chữa lành cho bản thân. Không chỉ thành công trong công việc, bạn còn có nhiều cơ hội thăng tiến và gia tăng thu nhập. Với vận may trong tay, đây là thời gian tốt để bạn cân nhắc những thay đổi lớn trong cuộc sống. Tình hình tài chính của bạn khá ổn định và thậm chí có xu hướng tăng trưởng. Tiền bạc rủng rỉnh giúp bạn cảm thấy thoải mái, phấn chấn, tiêu pha thoáng hơn mà không cần đong đếm quá nhiều. Tuy nhiên, để tiền bạc không bị lãng phí, bạn nên cân nhắc đầu tư cho sức khỏe của bản thân và gia đình. Đối với những dự định lớn như mua xe, mua đất hoặc chuyển nhà, hãy lựa chọn ngày cuối tuần để tiến hành nhằm đón nhận tài lộc. May mắn được Tam Hội phù trợ, mối quan hệ của bạn với bạn bè và người thân trong tuần này trở nên gắn kết hơn. 2. Tuổi Dần Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 23/9/2024 – 29/9/2024, dự báo người tuổi Dần sẽ được cát tinh Tử Vi hỗ trợ, mang lại nhiều tin vui và thành công trên con đường sự nghiệp. Quý nhân sẽ xuất hiện, giúp bạn vượt qua khó khăn và đạt được những thành quả đáng mừng. Sự nghiệp của người tuổi Dần có những bước tiến đáng kể. Bạn sẽ đạt được những mục tiêu kinh doanh đã đề ra và nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng. Những người đang kinh doanh, dù gặp phải cạnh tranh, vẫn có cơ hội buôn may bán đắt. Đặc biệt, nếu bạn mới thử sức trong một lĩnh vực mới, sẽ có những người đi trước nhiệt tình chỉ dẫn, giúp bạn đạt được thành công sớm hơn mong đợi. Tam Hội sẽ mang đến nhiều cơ hội kiếm tiền, đặc biệt vào cuối tuần. Người bạn đời của bạn chính là quý nhân, hỗ trợ đắc lực trong việc gia tăng thu nhập. Những ai đang tích góp tiền cho một kế hoạch lớn có thể hoàn thành mục tiêu một cách thuận lợi. Cơ hội tài lộc sẽ nở rộ, hãy sẵn sàng tận dụng những thời điểm may mắn để củng cố tài chính. Về tình cảm, mối quan hệ của bạn không có nhiều biến động. Sự yên bình và ổn định vẫn tiếp tục duy trì. 3. Tuổi Ngọ Theo đánh giá tử vi tuần mới từ 23/9 tới 29/9/2024 của 12 con giáp cho thấy tuổi Ngọ đón nhận nhiều cát khí nhờ có Thái Âm chiếu mệnh, mang lại may mắn, đặc biệt cho nữ mệnh. Tuổi Ngọ bắt đầu mọi công việc với tinh thần tích cực và nhiều thuận lợi. Bạn có cơ hội hoàn thành các kế hoạch đặt ra nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Môi trường làm việc suôn sẻ, không khí vui vẻ giúp bạn đạt được thành công một cách dễ dàng. Hãy tận dụng tuần này để thúc đẩy các dự án quan trọng và tiến tới những mục tiêu đã đề ra. Tài lộc của tuổi Ngọ khởi sắc mạnh mẽ vào đầu tuần nhờ Tam Hợp cục hỗ trợ. Bạn có khả năng quản lý tiền bạc tốt, biết tiết kiệm và tích lũy, không phải dựa dẫm vào người khác. Ngoài ra, bạn còn dành một phần tiền bạc để đầu tư cho sức khỏe hoặc làm từ thiện, điều này giúp bạn cảm thấy hài lòng hơn về mặt tinh thần. Tuy nhiên, hãy cẩn thận tránh các đề nghị hợp tác kinh doanh không rõ ràng vì có thể mang đến rủi ro tài chính. Về mặt tình cảm, nữ mệnh tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn hơn nam mệnh. Với những mối quan hệ đã có, tình cảm vẫn ổn định và bền vững dù có trải qua một vài thử thách. 4. Tuổi Hợi Tuổi Hợi tuần này hứa hẹn nhận được sự hỗ trợ từ cát tinh Thiên Cẩu, mang lại nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Khả năng sáng tạo của bạn sẽ phát huy mạnh mẽ, mang lại những ý tưởng xuất sắc giúp bạn đạt được kết quả như mong đợi. Tuy nhiên, hãy chú ý giữ thái độ bình tĩnh và tránh để những lời nói vô tình gây hiểu lầm hoặc xung đột. Vận tài lộc của tuổi Hợi tuần này có nhiều khởi sắc nhờ cát tinh trợ giúp. Đây là thời điểm thích hợp để bạn thực hiện các dự án tài chính đã ấp ủ từ lâu. Một số người sẽ có cơ hội làm ăn thuận lợi, buôn bán được ủng hộ, và lộc lá sẽ đến. Tuy nhiên, hãy tránh cho người khác mượn tiền hoặc xe trong tuần này, vì có thể gặp rủi ro khó lường. Tuy nhiên, chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ. Bạn có thể đối mặt với những mâu thuẫn nhỏ hoặc cảm thấy thất vọng khi người kia không thực sự chia sẻ và đồng hành trong lúc khó khăn. Do đó cần dành thời gian nhiều hơn với nửa kia. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo. Theo GĐXH