4 câu hỏi nhức nhối sau 6 tháng chiến sự dai dẳng Nga - Ukraine

"Người dân Ukraine cho đến nay vẫn đoàn kết và ủng hộ chính phủ, nhưng sự ổn định đó cũng phụ thuộc rất nhiều vào quan niệm rằng phương Tây sẽ giúp đỡ Ukraine trong cuộc chiến này", Dimitri Minic, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp ở Paris, cho biết.

Thời tiết lạnh giá vào mùa đông tới cũng sẽ thử thách quyết tâm của người dân Ukraine khi họ phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu, cắt điện hoặc hệ thống sưởi cùng những khó khăn khác, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều người phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc giao tranh.

Theo ước tính của Giám đốc Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu Marie Dumoulin, 40% trường học của Ukraine vẫn sẽ đóng cửa khi các lớp học bắt đầu trở lại vào tháng 9. Điều này có thể dẫn đến sức ép nặng nề về tâm lý cho người dân Ukraine.

Mặc dù quân đội Ukraine nhận được viện trợ quân sự đáng kể từ nước ngoài, song nguồn cung cho các hệ thống vũ khí tiên tiến vẫn còn hạn chế với Kiev.

Không giống quân đội Nga, phần lớn quân đội Ukraine tập trung bên ngoài khu vực Donbass, nơi họ đã tiến hành một loạt chiến dịch phản công để giành lại quyền kiểm soát các thành phố. Ukraine đã thành công đáng kể ở miền Bắc, giành lại thành phố Kharkov và đưa binh lính đến sát biên giới Nga. Hiện Ukraine đang tập trung nỗ lực vào việc giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ ở phía Nam, đặc biệt là xung quanh khu vực Kherson.

Bằng cách giành lại Kherson hoặc phá hủy các cây cầu trong thành phố, Ukraine đang hạn chế khả năng của quân đội Nga trong việc di chuyển lực lượng từ Crimea tới phía Nam và phía Tây Ukraine. Khi điều quân đội Nga tới khu vực Donbass, các lực lượng Ukraine tin rằng cuối cùng sẽ có thể tập trung toàn bộ quân lực để giành lại khu vực này.

Giới chức Ukraine những tuần gần đây liên tục tuyên bố phá hủy các kho đạn dược, nhiên liệu nằm sâu sau chiến tuyến của Nga. Ngoài ra, Kiev được cho là đứng sau các vụ nổ bí ẩn nhằm vào các kho đạn dược, căn cứ không quân của Nga ở Crimea, bán đảo do Nga kiểm soát, cách chiến tuyến ở Ukraine hàng trăm km. Theo New York Times, những diễn biến này cho thấy khả năng của Kiev trong việc tận dụng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp cũng như lực lượng đặc nhiệm và du kích để tấn công các mục tiêu của Nga nằm sâu sau chiến tuyến.

Với Ukraine, chiến thuật chọc sâu vào sau chiến tuyến Nga được coi là một phần trong chiến dịch phản công nhằm giành lại quyền kiểm soát vùng Kherson ở miền Nam. Vài tháng trở lại đây, Ukraine nhiều lần khẳng định kết cục chiến sự sẽ được quyết định ở mặt trận miền Nam, đồng thời ám chỉ hàng loạt vụ nổ tại các căn cứ ở hậu phương Nga là dấu hiệu cho thấy cuộc phản công đã bắt đầu.

Nền kinh tế Nga có thể trụ vững?

Binh sĩ Nga đứng gác ở cảng Mariupol, Ukraine (Ảnh: Reuters).

Các đồng minh của Ukraine đã tìm cách bóp nghẹt nền kinh tế Nga bằng cách hạn chế mua bán dầu và khí đốt, đồng thời áp đặt các lệnh trừng phạt hạn chế nhập khẩu và buộc nhiều công ty phương Tây phải rời khỏi Nga. Tuy vậy, Nga dường như sẵn sàng "trả giá" cho một cuộc chiến tiêu hao kéo dài.

"Doanh thu xuất khẩu, chủ yếu từ dầu, khí đốt, than đá và các mặt hàng khác (của Nga), không chỉ tăng mà còn vượt mức mong đợi", Chris Weafer, nhà phân tích lâu năm về Nga tại tổ chức tư vấn Macro-Advisory, nhận định.

Nga phải hứng chịu hàng loạt lệnh trừng phạt kể từ khi sáp nhập bán đảo Crimea. Tuy vậy, Moscow đã sớm tìm ra các nguồn cung mới cho các ngành công nghiệp cũng như các nguồn nguyên vật liệu khác từ Thổ Nhĩ Kỳ hoặc châu Á.