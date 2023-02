4 cặp vợ chồng showbiz Việt có phong cách thời trang ấn tượng

Bùi Phương Nga - Bình An

Sau hơn 4 năm bên nhau thì Bùi Phương Nga và Bình An đã chính thức về chung một nhà, trong sự chúc phúc của người hâm mộ. Cặp đôi có phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch và rất ăn ý với nhau. Những set đồ của Bùi Phương Nga và Bình An thường bắt kịp xu hướng với sự xuất hiện của các item như áo blazer, áo vải tweed, áo khoác dạ… Nếu yêu thích phong cách đơn giản và sành điệu, các cặp đôi có thể học tập style của vợ chồng Bùi Phương Nga - Bình An để đi chơi Valentine.

Theo Phụ nữ Việt Nam