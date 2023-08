4 cách tính tuổi con hợp tuổi bố mẹ theo phong thủy: Đem lại may mắn, bình an, hạnh phúc cho cả gia đình

2. Sinh con hợp tuổi cha mẹ dựa vào thiên can

Vậy làm thế nào để sinh con hợp tuổi, nếu "lỡ" có con khắc tuổi thì phải làm sao? Cơ sở tính năm sinh con hợp tuổi cha mẹ: Việc tính toán này nên dựa theo thiên can, địa chi và ngũ hành để đưa ra tương quan cụ thể. Mối quan hệ này cũng ảnh hưởng đến trạng thái, tâm sinh lý của cơ thể.

Có thể nói, việc chọn năm sinh cho con đã trở thành suy nghĩ phổ biến của nhiều gia đình. Có một số lý do dẫn tới điều này. Thứ 1, một số cặp vợ chồng rất tin "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", việc thuận theo cũng rất tốt để nếu sau này có xảy ra chuyện gì sẽ không phải tiếc nuối. Thứ 2, hiện nay việc dự đoán, chọn ngày sinh, tháng đẻ đã thuận lợi hơn so với trước kia.

Theo quan niệm của dân gian, tính cách và số phận của con người phụ thuộc rất nhiều vào ngày sinh tháng đẻ. Không ít bậc phụ huynh cho rằng việc sinh con hợp tuổi không chỉ đem lại may mắn cho sự nghiệp mà còn ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình.

Được nhắc tới nhiều trong nền văn hóa cổ xưa tại Trung Quốc, thiên can được coi là yếu tố quan trọng kết hợp với 5 yếu tố ngũ hành và sự cân bằng giữa âm dương.

- Theo dương can, các can sẽ là Giáp, Bính, Mậu, Canh, Thân.

- Theo âm can, các can sẽ là Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý.

Việc tìm hiểu về thiên can cũng bao gồm việc nắm rõ các cặp thiên can hợp và khắc. Cụ thể như:

- Các Thiên can hợp nhau bao gồm Ất - Canh, Đinh - Nhâm, Bính - Tân, Mậu - Quý, và Kỷ - Giáp.

- Các cặp Thiên can xung khắc lần lượt là Canh - Giáp, Tân - Ất, Nhâm - Bính, Quý - Đinh, Giáp - Mậu, Ất - Kỷ, Bính - Canh, Đinh - Tân, Mậu - Nhâm, và Kỷ - Quý.

Do đó, người ta thường sử dụng số cuối năm sinh để xác định thiên can phù hợp cho bản thân trong tính thiên can.

3. Sinh con hợp tuổi cha mẹ dựa vào ngũ hành

Thuyết ngũ hành bao gồm các quy luật, mối quan hệ tương sinh, tương khắc, phản sinh, phản khắc. Tất cả các yếu tố này đều tồn tại song hành, dựa trên sự tương tác qua lại lẫn nhau, không thể phủ nhận, tách rời yếu tố nào.

- Luật tương sinh:

Tương sinh nghĩa là cùng thúc đẩy, hỗ trợ nhau để sinh trưởng, phát triển. Trong quy luât ngũ hành tương sinh bao gồm hai phương diện, đó là cái sinh ra nó và cái nó sinh ra hay còn được gọi là mẫu và tử. Nguyên lý của quy luật tương sinh là: