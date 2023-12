4 cách giảm cân tự nhiên

Mục đích của việc tính toán là ăn đúng số lượng, khi đã quen với khẩu phần ăn thì không cần tính toán nữa. Ngoài ra, hãy ăn 3 bữa đều đặn, tránh đồ chiên rán và tránh đồ ngọt sau bữa ăn.

Không ăn đồ lạnh

Việc uống nước lạnh hoặc ăn đồ lạnh dễ gây co thắt đường tiêu hóa. Dạ dày và ruột co lại, các mạch máu cũng co lại, điều này sẽ khiến quá trình trao đổi chất trở nên tồi tệ hơn.