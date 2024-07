4 bước khắc phục lỗi ‘màn hình xanh’ do ảnh hưởng sự cố CrowdStrike

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - NCSC thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) vừa cho biết, trong quá trình giám sát an toàn thông tin trên không gian mạng, đơn vị đã ghi nhận đang xảy ra rủi ro an toàn thông tin liên quan đến sản phẩm của hãng bảo mật CrowdStrike.

Máy tính tiền tại siêu thị Coles (Australia) ngừng hoạt động do sự cố gián đoạn dịch vụ toàn cầu. Nhân viên thông báo chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt. Ảnh: Archie Staines

Sự cố này đã và đang gây ảnh hưởng tới nhiều cơ quan, tổ chức trên thế giới, trong đó có Đức, Singapore, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Israel, Nam Phi... Tại Việt Nam, theo ghi nhận của VietNamNet, cũng đã có đơn vị bị ảnh hưởng bởi sự cố CrowdStrike.