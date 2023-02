4 bí quyết vàng trong cách dạy con của bố mẹ Do Thái: Bố mẹ muốn con thành công nên áp dụng

Đã từng có một thời, các ông bố bà mẹ truyền tai nhau về những bí mật nuôi dạy con của các bà mẹ châu Á nghiêm khắc. Rồi sau đó, người ta lại chuyển qua quan tâm đến cách làm cho con hạnh phúc thông qua các bữa ăn cùng gia đình của các bà mẹ Pháp. Còn tôi cứ tự hỏi: Khi nào thì mọi người bắt đầu nói về các bà mẹ Do Thái?" – Marjorie Ingall, một biên tập viên của tạp chí Tablet đã trăn trở và cuối cùng đã cho ra đời cuốn sách Mamaleh Knows Best: What Jewish Mothers Do to Raise Successful, Creative, Empathetic, Independent Children (tạm dịch: Cha mẹ Do Thái làm gì để nuôi dạy con trở thành người thành công, sáng tạo, đồng cảm và độc lập) được độc giả đánh giá rất cao.



Marjorie Ingall, một biên tập viên của tạp chí Tablet, tác giả cuốn sách về cách dạy con của người Do Thái.

Dưới đây là 4 bí quyết vàng trong cách nuôi dạy con của bố mẹ Do Thái mà tác giả Ingal muốn chia sẻ với độc giả sau nhiều năm tâm huyết với đề tài dạy con.

1. Luôn tôn trọng ý kiến của con cái

Không áp đặt ý kiến của mình đối với các con, cha mẹ Do Thái thường đặt ra các câu hỏi giả định, đồng thời tham gia vào các cuộc tranh luận và khuyến khích con cùng làm với mình.