4 bí kíp 'ăn gian' chiều cao của bà xã Beckham

Là một biểu tượng thời trang, bà Beck đương nhiên sẽ không thể bỏ qua một trong những kiểu trang phục nữ tính, được nhiều chị em ưu ái nhất, đó là váy liền. Tuy nhiên, thay vì diện váy dáng suông, Victoria Beckham dành sự ưu tiên phần hơn cho váy nhấn eo. Lựa chọn này sẽ tạo vẻ chỉn chu, gọn gàng cho tổng thể, và có tác dụng tăng chiều cao tốt. Chưa hết, biểu tượng thời trang đình đám còn "cao tay" đến nỗi thường đi giày mũi nhọn khi diện váy nhấn eo. Nhờ vậy, cặp chân được kéo dài hơn, vóc dáng càng cao ráo và vẻ ngoài còn ghi trọn điểm tinh tế, sang trọng.

