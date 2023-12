4 bài tập giúp giảm mỡ bụng

Trang Eat this not that đưa ra các bài tập giúp giảm mỡ bụng dưới hiệu quả bên cạnh bài tập đi bộ.

Bài tập giúp giảm mỡ bụng dưới hiệu quả. Đồ họa: Thanh Thanh Đi bộ Đi bộ là cách dễ dàng và tốn ít sức lực để đốt cháy calo và chất béo. Từ đó, giảm mỡ bụng dưới và đạt mục tiêu giảm cân. Nên đi bộ mỗi ngày với tổng thời gian ít nhất là 60 phút. Hít đất nâng cao (T pushup) Bắt đầu ở tư thế chống đẩy. Hít vào đồng thời hạ ngực xuống sát sàn và đẩy người lên. Tại vị trí cao nhất từ từ chuyển trọng tâm, đưa 1 tay lên trời và mắt nhìn theo tay. Quay trở lại vị trí ban đầu và đổi tay rồi thực hiện tương tự các động tác như trên. Hoàn thành 4 hiệp với 4 lần lặp lại mỗi tay. Quăng tạ ấm (kettlebell swing) Bắt đầu với tư thế 2 chân rộng bằng vai, cầm tạ ấm bằng cả 2 tay. Đẩy hông ra sau, gập gối nhẹ nhàng để đưa tạ vào giữa 2 chân. Đẩy hông về trước để quăng tạ lên vị trí ngang bằng vai. Đảm bảo kiểm soát chuyển động bằng hông và gồng cơ bụng. Hoàn thành 5 hiệp với 10 lần lặp lại. Squat và đẩy tạMỗi tay cầm 1 quả tạ đặt ngang tầm vai. Đứng rộng bằng vai với bàn chân hướng ra ngoài. Đẩy hông và mông ra phía sau, từ từ hạ thấp cơ thể xuống cho đến khi phần đùi song song với sàn nhà. Sau đó, đẩy người lên và đẩy tạ qua đầu. Hoàn thành 4 hiệp với 6 lần lặp lại.