4/9 trẻ bị rối loạn tiêu hoá tại 1 trường mầm non ở Quảng Ninh đã ra viện

Ngày 18.9, Trung tâm Y tế tiếp nhận thêm 1 cháu bé 22 tháng tuổi, nhà ở Thôn 3, xã Quảng Thịnh, có biểu hiện sốt, tiêu chảy vào viện điều trị, cháu bé này ở nhà không đi học.

Kết quả kiểm tra của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ninh: Trường Mầm non Quảng Thịnh cơ bản thực hiện đầy đủ các điều kiện về bảo đảm an toàn thực phẩm: Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và con người đáp ứng được các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Nhận định bước đầu, các trường hợp ca bệnh nghi rối loạn tiêu hóa (tiêu chảy cấp) do virus.

Các cơ quan chức năng huyện Hải Hà vẫn đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình ca bệnh.