38 người tử vong trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Theo Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, so với 3 ngày đầu năm 2021, số vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết Dương lịch 2022 giảm 3 vụ, giảm 2 người chết và giảm 2 người bị thương.