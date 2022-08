34 khách du lịch bị ngộ độc nhưng không đủ căn cứ kết luận nguyên nhân

Cụ thể, Ban Quản lý An toàn thực phẩm cho biết, có tất cả 34/120 người trong đoàn du khách của Quảng Ninh đến nhập viện tại Bệnh viện 199 với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, không sốt.

Để đánh giá toàn diện mức độ tuân thủ thực hành an toàn thực phẩm và các yếu tố gây mất an toàn thực phẩm, Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã thành lập Đoàn thanh tra đột xuất đối với hệ thống các nhà hàng liên quan đến nhà hàng T.S và có kết quả như sau:

Đối với nhà hàng T.S 2, địa chỉ 60-62 đường 30.4, quận Hải Châu, Đà Nẵng: Nhà hàng có đầy đủ các hồ sơ pháp lý liên quan, tuy nhiên tại thời điểm thanh tra nhà không đảm bảo ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn; bảo quản thực phẩm trên thiết bị không bảo đảm vệ sinh.