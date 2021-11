317 ca mắc COVID-19 cộng đồng, tỉnh Hà Giang cho học sinh nghỉ học

Tỉnh cũng đã huy động 339 cán bộ y tế của các huyện Quản Bạ, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc tăng cường cho TP Hà Giang để thực hiện truy vết và lấy mẫu xét nghiệm.

Toàn tỉnh Hà Giang hiện có 1.001 ca nhiễm COVID-19, trong đó số ca trong khu cách ly là lao động từ các tỉnh phía Nam về là 684; số ca phát hiện trong cộng đồng là 317. Số ca đang đang được điều trị, theo dõi là 958, trong đó: Điều trị tại bệnh viện là 221 ca; tại các khu cách ly là 637 ca; theo dõi tại nhà 100 ca. Tổng số ca khỏi bệnh 43. Tổng số người hiện đang cách ly là 10.913, trong đó: Số đang cách ly tập trung 2.376; Số đang cách ly tại nhà 8.537 người.

