300 người Việt ở Ukraine đã về nước an toàn trên chuyến bay của Bamboo Airways

Để thực hiện chuyến bay kết nối Việt Nam - Ba Lan với hành trình bay qua không phận 18 quốc gia, Bamboo Airways sử dụng dòng tàu bay thân rộng có tầm bay lớn nhất hiện nay của hãng là Boeing 787-9 Dreamliner.

Hãng bay cũng chuẩn bị kỹ lưỡng các dịch vụ trên không để phục vụ 02 suất ăn với định lượng gia tăng, nước uống cho hành khách, giúp đảm bảo sức khỏe tối đa cho bà con kiều bào trong hành trình bay hồi hương.

Trực tiếp tham gia chỉ đạo trên chuyến bay, Phó tổng Giám đốc Bamboo Airways - ông Trương Phương Thành nói: “Bamboo Airways đã nghiên cứu và chuẩn bị rất kĩ lưỡng phương án để khai thác chuyến bay an toàn, thuận lợi. Mục tiêu của chúng tôi là đưa hành khách từ Ba Lan trở về Việt Nam đúng kế hoạch, đảm bảo tốt mọi công tác an ninh và an toàn và mục tiêu đó đã được thực hiện thành công”.

Phó tổng Giám đốc Bamboo Airways chào đón bà con về nước tại sân bay Nội Bài.

Ông Trương Phương Thành cũng cho biết ngay từ khi nhận thông tin về kế hoạch triển khai các chuyến bay sơ tán người Việt tại Ukraine, Bamboo Airways nhận thức rất rõ ràng đây không chỉ là nhiệm vụ cao cả được Chính phủ giao phó mà còn là niềm mong mỏi lớn của đông đảo đồng bào Việt Nam và gia đình.