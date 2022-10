300.000 phần mềm đánh cắp mật khẩu nhắm vào doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Đông Nam Á

Ông Yeo Siang Tiong, Tổng Giám đốc Kaspersky Đông Nam Á chia sẻ: “DNVVN đóng vai trò to lớn trong phát triển kinh tế của các quốc gia trong khu vực. Tổn thất do một sự cố rò rỉ dữ liệu gây ra tại các doanh nghiệp này trong năm 2021 là 74.000 đô la Mỹ. DNVVN đã phải chịu ảnh hưởng rất nhiều từ đại dịch, và với làn sóng tấn công từ tội phạm mạng như hiện nay, sự cân đối giữa an ninh mạng và ngân sách hạn hẹp sẽ giúp các doanh nghiệp này đảm bảo việc hồi phục một cách vững vàng hơn”.

Bên cạnh mối đe dọa web, Kaspersky cũng đã ngăn chặn tổng cộng 373.138 trojan-PSW (Password Stealing Ware) cố gắng xâm nhập vào các DNVVN trong khu vực. Trong 6 tháng đầu năm, các quốc gia ghi nhận nhiều sự cố nhất gồm Việt Nam, Indonesia và Malaysia.