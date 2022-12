30 tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông trong năm 2022 ở TPHCM

Ngoài ra, Sở còn nhắc đến các nguyên nhân khác dẫn đến TNGT là do người đi bộ, do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, do các phương tiện không giữ khoảng cách an toàn và vi phạm tốc độ...

Xét về 3 yếu tố gồm số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương do TNGT, TPHCM "điểm mặt" 6 quận, huyện có số lượng tăng toàn bộ.

Tại quận 1 năm qua tăng 43,8% số vụ, 75% số người chết, 112,5% số người bị thương. Quận 6 tăng 45,5% số vụ, 60% số người chết, 200% số người bị thương. Quận 12 tăng 9,4% số vụ, 54,3% số người chết, 54,6% số người bị thương. Quận Tân Phú tăng 60% số vụ, 84,6% số người chết, 200% số người bị thương. Huyện Củ Chi tăng 25,5% số vụ, 28,6% số người chết, 80% số người bị thương. TP Thủ Đức tăng 8,3% số vụ, 43,4% số người chết, 20% số người bị thương.