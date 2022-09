30.000 hộ nghèo, cận nghèo ở Bạc Liêu sẽ được hỗ trợ điện thoại thông minh

Tuy nhiên, theo bà Phương, chuyển đổi số của tỉnh vẫn còn hạn chế, như: Công tác tuyên truyền, phổ biến nhận thức về chuyển đổi số để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chưa được triển khai sâu rộng; nguồn lực đầu tư thiếu; nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống giám sát an toàn, an ninh mạng chưa đủ khả năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho toàn bộ hệ thống thông tin trên địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ bị tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu...

"Một trong những nguyên nhân do mặt bằng chung dân trí còn thấp, tâm lý ngại thay đổi. Cạnh đó, trình độ, điều kiện tiếp cận và kỹ năng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế", bà Phương nói và cho biết, với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, do hạn chế về nhân lực công nghệ thông tin cũng như kiến thức, kỹ năng số nên chưa mạnh dạn chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp nhận thức được lợi ích của chuyển đổi số nhưng chưa mạnh dạn tham gia do e ngại chi phí đầu tư, các vấn đề về an toàn thông tin khi giao dịch trên môi trường số.