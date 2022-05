3 yếu tố lớn có thể khiến thị trường bất động sản tăng chậm lại

Nguồn cung hạn chế trong khi việc vay để đầu tư, để mua bất động sản khó khăn hơn. Đây là lý do chúng tôi đánh giá thị trường sắp tới có thể tương đối trầm lắng. "Trầm lắng" ở đây không phải là rớt giá, thậm chí giá vẫn sẽ tăng. Trầm lắng ở đây là giao dịch có thể ảm đạm bởi những áp lực về giá, về nguồn cung, về việc thắt chặt vốn vay.

Nhà đầu tư sẽ thận trọng hơn trong việc đầu tư vào thời điểm này vì giá bất động sản đang ở mức cao, trong khi khó sử dụng các đòn bẩy tài chính. Theo góc nhìn của tôi, việc cùng lúc siết chặt các nguồn vốn đổ vào bất động sản nên được cân nhắc bởi điều này không chỉ tác động tới doanh nghiệp mà còn cả với phía người mua bất động sản với mục đích không phải đầu cơ.

Vừa qua, thị trường bất động sản cũng chịu những tác động không nhỏ với những thông tin tiêu cực về trái phiếu doanh nghiệp. Các sự kiện này đã tác động đến rủi ro thanh khoản của các bên phân phối có cam kết mua lại trái phiếu, cụ thể là những tổ chức tài chính như các công ty chứng khoán và ngân hàng.

Không chỉ vậy, việc lãnh đạo doanh nghiệp bị tạm giam do liên quan tới những vi phạm trong phát hành trái phiếu đã tác động về mặt tâm lí đối với thị trường bất động sản. Tuy nhiên đây không phải là trường hợp mang tính đại diện cho hình ảnh thị trường bất động sản Việt Nam. Thị trường của nhiều doanh nghiệp, của nhiều nhà đầu tư chân chính khác chứ không phải của một vài cá nhân này.

Biến động giá bất động sản trong lạm phát

Lạm phát cũng là yếu tố rất lớn định hình thị trường bất động sản thời gian tới. Phân tích của Savills World Research đã chỉ ra nếu lạm phát xảy ra do tăng trưởng kinh tế (lạm phát cầu kéo), nhu cầu bất động sản sẽ được đẩy lên và giúp làm tăng giá trị của bất động sản. Tuy nhiên, nếu lạm phát được hình thành bởi các chi phí như nguyên vật liệu, chi phí lao động tăng (lạm phát chi phí đẩy) sẽ dẫn đến hạn chế nguồn cung bất động sản. Lạm phát do chi phí đẩy cũng khó dự đoán, thường do các biến cố không lường trước được như về môi trường, địa chính trị…

Theo lý thuyết, trong bối cảnh bất ổn kinh tế - chính trị thế giới, lạm phát tăng nhanh và nguồn cung khan hiếm, thị trường bất động sản bao gồm cả phân khúc nhà ở và thương mại tại Việt Nam được đánh giá sẽ tăng đáng kể trong thời gian tới và là kênh đầu tư giúp giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh lạm phát. Tuy nhiên, khi lạm phát diễn ra, mặc dù giá bất động sản tăng lên nhưng thị trường không có khả năng mua, tính thanh khoản không có.