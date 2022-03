3 việc cần làm ngày 1 tháng 2 âm lịch để đón phúc lành

Xuất hành về hướng Tài Thần sẽ có cơ hội thu được nguồn tài chính đáng kể, sự nghiệp hanh thông. Theo đó, các bạn hãy xuất hành theo hướng Tây Bắc, sẽ đắc được Hỷ Thần, xuất hành theo hướng Đông Nam, sẽ đón được Tài Thần.

Xuất hành giờ lành

Trong ngày mùng 1/2 âm lịch, nếu phải xuất hành, ngoài việc chọn hướng, các bạn cũng nên lưu ý thời gian. Để đắc được tốt lành, thượng lộ bình an, các bạn nên chọn 1 trong 3 khung giờ sau đây:

Giờ Tốc Hỷ: Giờ Tốc Hỷ trong ngày mùng 1 tới đây là giờ Mùi, từ 13h đến 15h và giờ Sửu từ 1h đến 3h. Xuất hành vào khung giờ này sẽ gặp được thuận lợi trong công việc, đặc biệt là những công việc cấp bách.

Giờ Đại An: Giờ Tỵ từ 9h đến 11h và giờ Hợi từ 21h đến 23h. Tính chất của giờ Đại An là cầu an, mang lại cát lành. Do vậy, nếu xuất hành giờ này sẽ được bình an, thuận lợi, đặc biệt với những ai có việc phải đi xa.

Giờ Tiểu Cát, giờ Dậu từ 17h đến 19h và giờ Mão từ 5h đến 7h. Xuất hành giờ Tiểu Cát sẽ mang về lợi lộc, những điều cát lành, nhất là với những ai làm ăn buôn bán.