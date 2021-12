3 triệu chứng ung thư môi bạn cần biết

Your browser does not support the audio element.

Ung thư môi có thể xảy ra ở bất kỳ vị trí nào dọc theo môi trên hoặc môi dưới, nhưng phổ biến nhất là ở môi dưới. Ung thư môi được coi là một loại ung thư miệng.

Theo Mayo Clinic, hầu hết ung thư môi là ung thư biểu mô tế bào vảy, có nghĩa là chúng bắt đầu từ các tế bào mỏng, phẳng ở lớp giữa và lớp ngoài của da được gọi là tế bào vảy.

Các yếu tố nguy cơ ung thư môi bao gồm phơi nắng quá nhiều và sử dụng thuốc lá. Bạn có thể giảm nguy cơ ung thư môi bằng cách bảo vệ da mặt khỏi ánh nắng mặt trời bằng mũ hoặc kem chống nắng, và bằng cách bỏ hút thuốc.