3 trẻ nhỏ tử vong trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Tuyên Quang

Your browser does not support the audio element.

Sáng 24/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Văn Thụ, Chánh Văn phòng huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất , vùi lấp 4 cháu nhỏ, khiến 3 cháu tử vong, một cháu bị thương.