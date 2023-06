3 tình huống nếu cha mẹ bỏ qua 1 lần, con cái sẽ bị ảnh hưởng xấu

Có những đứa trẻ luôn cố tình gây rắc rối khi ra ngoài. Trên thực tế, nếu ở nhà bố mẹ luôn chiều chuộng con thì bên ngoài sẽ có người giúp bạn giáo dục con. Vì vậy, khi con có thói quen cư xử xấu, cha mẹ nên dạy dỗ nghiêm khắc.

Tuy nhiên, trước khi thực hiện bất cứ biện pháp can thiệp nào, điều quan trọng phải tìm hiểu kỹ lý do tại sao. Rất nhiều trẻ nghịch ngợm, hiếu động chỉ là vì không được cha mẹ quan tâm, chăm sóc, gần gũi hoặc cảm thấy mình bị đánh giá thấp. Do vậy, bạn nên chú ý cách con phản ứng với mọi tình huống để hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ, từ đó đưa ra các biện pháp uốn nắn phù hợp.

Với mọi hành vi nghịch ngợm quá mức của trẻ, bạn nên đưa ra những hậu quả thật cụ thể, đồng thời áp dụng ngay để trẻ tự sửa chữa và dần thay đổi tốt hơn. Điều quan trọng nhất là cha mẹ hãy trở thành những người bạn để trẻ tâm sự, trò chuyện, từ đó có thể hiểu rõ tâm lý, tính cách và những khó khăn trẻ gặp phải, đồng thời đưa ra những lời khuyên hữu ích giúp con xử lý với mọi tình huống trong cuộc sống.

Theo Phụ nữ Việt Nam