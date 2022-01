3 tỉnh hợp lực xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc bằng đường biển

Your browser does not support the audio element.

Sáng 6/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Tổ điều hành Diễn đàn kết nối nông sản 970, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Cục Trồng trọt, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Cục Bảo vệ thực vật cùng Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố đã tổ chức diễn đàn chuyên đề về tháo gỡ khó khăn cho trái thanh long xuất khẩu cũng như tiêu thụ tại thị trường nội địa.

Theo thông tin của các địa phương ở Nam Trung bộ và ĐBSCL, hiện nay, thanh long đang bước vào vụ thu hoạch, sản lượng rất lớn. Trong đó riêng tại Bình Thuận, Long An và Tiền Giang có tới khoảng 300.000 tấn cần tìm đầu ra.

Lâu nay, hầu như thị trường tiêu thụ thanh long của Việt Nam là xuất khẩu sang Trung Quốc. Nhưng hiện nay, nhiều cửa khẩu ở phía Bắc đã thông báo tạm dừng thông quan do Trung Quốc siết chặt nhập khẩu để thực hiện chính sách "Zero Covid". Chỉ còn một số cửa khẩu còn hoạt động nhưng chủ yếu thông quan hàng thô, hạn chế tối đa với mặt hàng tươi đông lạnh, thủy sản, nhất là trái cây.