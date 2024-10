3 Thủ tướng ăn sáng, bàn việc đẩy mạnh kết nối giao thông, kinh tế

Lãnh đạo Chính phủ 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào nhất trí thúc đẩy hợp tác phát triển ở khu vực biên giới, phát huy hiệu quả hệ thống cửa khẩu trên đất liền và đẩy mạnh kết nối cơ sở hạ tầng. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã có cuộc ăn sáng làm việc tại Thủ đô Vientiane sáng 9/10, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45. Truyền thống đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam - Campuchia - Lào, theo 3 nhà lãnh đạo, là tài sản quý giá, là nền tảng phát triển quan hệ hợp tác, tin cậy lẫn nhau và là yếu tố then chốt trong thúc đẩy đoàn kết, gắn bó giữa ba nước. Ba Thủ tướng nhận định nhiều cơ chế hợp tác ba bên giữa Việt Nam - Campuchia - Lào đã được hình thành và phát huy hiệu quả, góp phần thiết thực vào việc củng cố và vun đắp cho hợp tác ba nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Campuchia Hun Manet (Ảnh: Dương Giang). Trong đó, hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ hợp tác ba nước. Hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư có bước chuyển mạnh mẽ. Các chương trình giao lưu nhân dân ngày càng phong phú. Hợp tác kênh Đảng giữ vai trò nòng cốt, định hướng quan hệ phát triển. Trên tinh thần đó, ba bên nhất trí phối hợp tổ chức tốt cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng thời gian tới và tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong bảo đảm an ninh quốc gia, xây dựng và phát triển đất nước. Ba nước cũng sẽ duy trì thường xuyên tiếp xúc song phương và ba bên ở cấp cao cũng như các cấp, các ngành; tăng cường giao lưu giữa lãnh đạo trẻ và thanh niên. Người đứng đầu Chính phủ ba nước cho rằng hợp tác phát triển kinh tế, thương mại giữa ba nước cần có những bước đột phá chiến lược để tương xứng với tầm vóc quan hệ chính trị và tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước. Việt Nam - Campuchia - Lào nhất trí chung tay tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự ở khu vực biên giới, đặc biệt là vùng tiếp giáp ba nước; thúc đẩy hợp tác phát triển ở khu vực biên giới, trong đó chú trọng phát huy hiệu quả hệ thống cửa khẩu trên đất liền giữa ba nước. Thủ tướng 3 nước Việt Nam, Campuchia, Lào ăn sáng làm việc tại Thủ đô Vietiane, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN (Ảnh: Dương Giang). Lãnh đạo Chính phủ ba nước cũng nhất trí đẩy mạnh kết nối cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, liên kết kinh tế giữa ba nước, tạo thuận lợi tối đa cho giao lưu, hợp tác về mọi mặt giữa ba nước nói chung và các tỉnh biên giới nói riêng. Ba bên duy trì nguyên tắc không cho phép các lực lượng thù địch sử dụng lãnh thổ của nước này làm phương hại đến an ninh của nước kia; đồng thời nhất trí tổ chức tốt Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước và Hội nghị Bộ trưởng Campuchia - Lào - Việt Nam về phòng chống tội phạm. Việc tìm giải pháp phát triển các cơ chế hợp tác song phương, ba nước theo hướng hiệu quả, thực chất hơn, cũng là nội dung được ba nhà lãnh đạo bàn thảo. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và mong muốn Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt ở cả hai nước sinh sống ổn định, hội nhập xã hội sở tại, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Lào và Campuchia cũng như quan hệ giữa ba nước. Lãnh đạo ba nước khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là ASEAN và Liên Hợp quốc và ủng hộ Campuchia tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 vào năm 2026. Hoài Thu (Từ Vientiane, Lào)