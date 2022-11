3 thói quen dẫn đến nguy cơ bị điếc ai cũng dễ mắc

Thói quen nghe bằng tai nghe

Một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng khoảng một tỷ người trên thế giới đang thực sự có nguy cơ bị mất thính giác mỗi ngày. Chuyên gia tư vấn và nhà nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Lauren Dillard cho biết, ước tính có từ 0,67 đến 1,35 tỷ người trong độ tuổi từ 12 đến 34 trên toàn thế giới sử dụng các phương pháp nghe không an toàn và do đó có nguy cơ bị mất thính lực.

Dillard và các đồng nghiệp thu được số liệu như vậy là kết quả của một nghiên cứu quy mô lớn dữ liệu về các phương pháp sử dụng phương tiện nghe và sự an toàn của các phương pháp này.