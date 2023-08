3 thành viên HAGL tử nạn: Toàn thể CLB túc trực lo hậu sự

Khoảnh khắc trước tai nạn kinh hoàng khiến 3 thành viên CLB HAGL tử nạn.

Tai nạn thảm khốc này khiến cộng đồng bóng đá Việt Nam bàng hoàng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) gửi thư chia buồn và cử đại diện trực tiếp cùng CLB HAGL hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Thượng tá Phan Văn Mạnh - Trưởng Công an huyện Chư Pưh cho biết ở thời điểm xảy ra tai nạn, xe ben BKS 81H-027.60 do Đinh Tiến Bình điều khiển vượt xe con của CLB Hoàng Anh Gia Lai do ông Nguyễn Tú Sinh lái chở 3 người là trợ lý HLV Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí, tiền đạo Paollo Madeira Oliveira.