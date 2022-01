3 tháng du học Mỹ, khả năng hát live của Chi Pu vẫn... ngã ngửa

Your browser does not support the video tag.

Đương nhiên, lần này cũng không ngoại lệ, nàng hotgirl Hà thành tiếp tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nguyên nhân là ở phần hát live ca khúc Anh Ơi Ở Lại, Chi Pu lộ rõ sự chênh phô khi lên nốt cao.

Dù đã chuẩn bị sẵn "tâm lý" nhưng nhiều người vẫn tỏ ra thất vọng, thậm chí ngao ngán vì khi sau quãng thời gian luyện tập, Chi Pu vẫn lặp phải những lỗi tương tự. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng Chi Pu dù có sự tiến bộ nhưng nếu để gọi là ca sĩ thì chưa đủ.