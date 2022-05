3 tháng đầu năm, người dân Việt Nam tiêu thụ 19,6 tấn vàng

Chuyển sang lĩnh vực trang sức, nhu cầu vàng toàn cầu giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 474 tấn, chủ yếu do nhu cầu ở Trung Quốc và Ấn Độ giảm.

Trong khi đó, nhu cầu vàng thỏi và đồng xu vàng cao hơn 11% so với mức trung bình 5 năm ở mức 282 tấn. Tuy nhiên, các đợt gia hạn phong tỏa ở Trung Quốc và giá cao ở Thổ Nhĩ Kỳ đã góp phần làm giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức rất mạnh trong quý 1 năm 2021.

Báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng mới nhất của WGC cho thấy, các quỹ ETF vàng có dòng tiền vào hàng quý mạnh nhất là 269.000 tấn kể từ quý III/2020, đảo ngược dòng tiền ròng 173.000 tấn hàng năm từ năm 2021 và một phần do giá vàng tăng.

Ngược lại, nhu cầu đối với vàng trong lĩnh vực công nghệ đạt mức cao nhất trong 4 năm là 82 tấn, tăng 1% vào quý I/2021. Mặc dù ngành này tăng trưởng khiêm tốn nhưng không tránh khỏi những thách thức. Các trung tâm tài chính và công nghiệp lớn như Thượng Hải đã bị gia hạn phong tỏa, điều này đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng hàng điện tử.

Bên cạnh đó, hoạt động mua ròng của các Ngân hàng trung ương tăng hơn gấp đôi so với quý trước, bổ sung hơn 84 tỷ vào lượng vàng dự trữ chính thức trong quý 1 năm 2022, với việc mua vào trong lĩnh vực do các quốc gia như Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ thống trị. Mặc dù thấp hơn 29% so với quý 1 năm 2021, các Ngân hàng trung ương tiếp tục đánh giá hiệu quả hoạt động của vàng trong thời gian bất ổn.

Cũng theo WGC, tổng cung vàng tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này được thúc đẩy bởi sản lượng khai thác mỏ mạnh mẽ, đạt 856 tấn. Ngoài ra, hoạt động tái chế tăng 15% so với năm trước, đạt 310 tấn do giá vàng cao hơn.

Ông Louise Street, nhà phân tích cấp cao EMEA tại WGC nhận xét: “Quý đầu tiên của năm 2022 là một quý có nhiều hỗn loạn, được đánh dấu bởi các cuộc khủng hoảng địa chính trị, những khó khăn trong chuỗi cung ứng và lạm phát gia tăng. Những sự kiện toàn cầu và điều kiện thị trường này đã củng cố vị thế của vàng như một kênh trú ẩn an toàn, không chỉ cho các nhà đầu tư mà còn cho người tiêu dùng bán lẻ nhờ vào vị thế độc nhất vô nhị của nó.

“Với những động lực thị trường hiện tại, nhu cầu đầu tư dự kiến sẽ vẫn tăng mạnh do sự kết hợp của lạm phát cao và căng thẳng địa chính trị gia tăng có thể sẽ thúc đẩy nhu cầu vàng giữa các nhà đầu tư. Mặt khác, người tiêu dùng đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt toàn cầu, đồng nghĩa với việc nhiều người sẽ xem xét lại cách chi tiêu. Trong khi nhu cầu của người tiêu dùng đang phục hồi sau sự suy yếu do dịch bệnh COVID-19, nhu cầu đồ trang sức tiếp tục tăng trưởng có thể bị kìm hãm do chi phí tăng cao và suy thoái kinh tế nói chung”.