3 tác dụng không ngờ từ việc uống trà chuối và quế trước khi ngủ

Ngăn ngừa bệnh tim và sự hình thành cục máu đông



Chuối có nhiều chất chống oxy hóa hòa tan trong nước một cách tự nhiên, bao gồm dopamine và gallocatechin, có thể giúp chống lại các gốc tự do và ngăn ngừa các bệnh mãn tính như bệnh tim. Phần vỏ chuối có mức độ chống oxy hóa cao hơn nhiều so với thịt. Còn quế lại có hàm lượng cinnamaldehyde cao, đây là một hợp chất được biết đến với tác dụng lên tiểu cầu và ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông. Do đó, thêm vỏ chuối và chút quế vào trà trong khi nấu có thể làm tăng lượng hấp thụ các phân tử này và cơ thể nhận được nhiều lợi ích sức khỏe hơn.