3 sao nhí trổ mã nóng bỏng, có người đóng cảnh nhạy cảm gây sốc

Vẻ ngoài sexy căng mọng của cựu sao nhí đình đám một thời.



Sakurako Okubo là một trong người nổi tiếng hiếm hoi ghé thăm Việt Nam. Người đẹp 9X từng có chuyến du lịch tại Hội An vào tháng 3.2020.



Một sao nhí khác đang gây "bão" gần đây là Yuri Tsunematsu. Nữ diễn viên sinh năm 1998 gây sốc cho khán giả khi tham gia phần 2 của seris phim 18 "The Naked Director 2" (Đạo Diễn Khỏa Thân).



Vai diễn của cô là Nogi Mariko, đây là một nhân vật có thật và là vợ của nhân vật chính Toru Muranishi (Takayuki Yamada đóng) - người được coi là ông tổ ngành phim 18 Nhật Bản.



Nhân vật của Yuri Tsunematsu xuất hiện từ tập 3 với cảnh quay mặc đồ lót trong hậu trường chụp ảnh.



Dù mới 22 tuổi song Yuri không ngại ngần đóng cảnh nóng, chấp nhận "cởi" sạch trên màn ảnh giống đàn chị Misato Morita ở phần 1.



Tsunematsu từng tham gia nhiều bộ phim như: "Signal 100", "Wife Of A Spy", "The Kitazawas: We Mind Our Own Business", "Strawberry Song", "He Won't Kill", "She Won't Die", "Rainbow Days"...



Yuri Tsunematsu sinh năm 1998, đóng phim từ năm 7 tuổi (năm 2005). Từ khi còn là sao nhí đình đám Nhật Bản, Tsunematsu luôn gây dựng hình ảnh trong sáng, đáng yêu. Đóng phim từ khi còn nhỏ, người đẹp 9X sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ khiến nhiều người ngưỡng mộ.



Xuất thân là một sao nhí, tham gia nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình nhưng phải tới khi đóng cảnh nóng trong "The Naked Director 2", tên tuổi sao nữ 22 tuổi mới được nhiều người biết tới.