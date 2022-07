3 phụ nữ ở Cà Mau tử vong vì nhậu suốt 2 ngày

một giờ trước Thực dưỡng

Theo Eat This, Not That, tuổi từ 50 trở lên dễ mắc các bệnh phổ biến như tiểu đường tuýp 2, huyết áp cao, tim mạch… Do đó, ngoài có một phác đồ điều trị nếu mắc bệnh thì chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng để cải thiện sức khoẻ.