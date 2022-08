3 'nữ tướng' quyền lực chèo lái gia tộc lừng lẫy ở Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Sơn - Nhà sáng lập Sơn Kim Group

Nhắc đến gia tộc Sơn Kim, người ta nhớ ngay đến "nữ tướng" Nguyễn Thị Sơn. Bà được mệnh danh là "nữ cường nhân" của giới kinh doanh Việt.

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống về may mặc, doanh nhân Nguyễn Thị Sơn từng là nhà quản lý doanh nghiệp may mặc quốc doanh Legamex, Hiệu trưởng trường Cán bộ quản lý doanh nghiệp...

Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Sơn. Ảnh: Facebook

Năm 1987, sau khi chồng mất, bà Nguyễn Thị Sơn chính thức trở thành lãnh đạo chính của Sơn Kim Group, vừa lo phát triển doanh nghiệp, vừa tự tay chăm sóc 5 người con.

Từ một công ty may mặc, sau 30 năm phát triển Sơn Kim Group đã trở thành một tập đoàn sở hữu khoảng 11 công ty, chuyên kinh doanh 4 mảng chính như: SonKim Land (bất động sản), VGS Shop (bán lẻ trên truyền hình), SonKim Mode (thời trang), và Vissions 21 (Khai thác phim trường).

Tính đến cuối năm 2019, quy mô tài sản của Sơn Kim Group vào khoảng 7.600 tỷ đồng, doanh thu trung bình hàng năm lên đến 800 tỷ đồng (theo số liệu trong năm 2017).

Không chỉ điều hành doanh nghiệp, doanh nhân Nguyễn Thị Sơn còn nuôi dạy 5 người con khôn lớn thành người. Cả 5 người con trở thành những doanh nhân hàng đầu tại TP HCM.

Dù đã ngoài 70 tuổi và không nắm giữ bất cứ chức vụ cụ thể gì tại Sơn Kim nhưng bà Nguyễn Thị Sơn vẫn được coi là người phụ nữ quyền lực nhất gia tộc.

Bà Trương Mỹ Lan - lãnh đạo gia tộc Vạn Thịnh Phát

Bà Trương Mỹ Lan (tên gọi khác Trương Muội) là nữ doanh nhân người Việt gốc Hoa giàu có ở Việt Nam. Bà Lan là Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Thịnh Phát, doanh nghiệp đang sở hữu nhiều khu đất vàng tại TP HCM. Chồng bà là Eric Chu Nap Kee, một doanh nhân bất động sản ở Hong Kong.

Bà Trương Mỹ Lan có hai cháu ruột là Trương Lập Hưng và Trương Huệ Vân.Trong đó, Trương Lập Hưng sinh năm 1986 là đại diện pháp luật của nhiều công ty tiêu biểu như CTCP Tập đoàn Horizon; CTCP INN SaiGon; CTCP Value Tech... Còn Trương Huệ Vân sinh năm 1988 là Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Internet

Năm 1992, bà Trương Mỹ Lan thành lập Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát (tiền thân là Công ty tư doanh Vạn Thịnh Phát được thành lập năm 1991) hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng, khách sạn.

Năm 2007, Vạn Thịnh Phát chính thức cổ phần hóa với số vốn điều lệ là trên 6000 tỷ đồng. Số vốn này đã tăng lên 12.800 tỷ đồng vào năm 2020. Trong đó, số cổ phần của bà Trương Mỹ Lan - thuyền trưởng của tập đoàn lên đến trên 80%.

Cùng với các công ty con, Vạn Thịnh Phát sở hữu nhiều dự án bất động sản có vị trí đắc địa tại TP.HCM như Union Square, Times Square, VTP Office Building, khách sạn Duxton...

Doanh nhân Nguyễn Thị Quỳnh Nga - người phụ nữ tiên phong của gia tộc Lý Quí

Gia tộc Lý Quí nổi tiếng không chỉ ở Sài Gòn mà còn có tiếng ở khắp Việt Nam. Gia tộc Lý Quí sở hữu hàng loạt chuỗi nhà hàng, quán cà phê như Ciao, Terrace, Ibox, Goody, Paris Deli, Fly Cupcake Garden, Maxim's Nam An, An, An Viên, Thanh Niên, Gloria Jean's... Không dừng lại ở ẩm thực, gia tộc có sức ảnh hưởng nhất nhì Sài Thành còn mở rộng hoạt động kinh doanh sang đồ nội thất gia đình.

Doanh nhân Nguyễn Thị Quỳnh Nga - người đặt nền móng cho gia tộc Lý Quí. Ảnh: Internet

Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Quỳnh Nga và chồng của mình (nhà báo Chánh Chinh) là người đặt những nền móng đầu tiên cho con đường kinh doanh của gia tộc. Tuy nhiên, bà ít khi xuất hiện trên truyền thông. Dư luận biết đến người phụ nữ này chủ yếu qua những bức hình với cháu trai Lý Quí Khánh.

Theo một số thông tin rò rỉ, bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga là một người phụ nữ sang trọng và sành điệu. Căn nhà bà đang ở được cho là một biệt phủ rộng lớn ở Bình Dương và vô cùng kín đáo. Nó rộng đến mức muốn đi từ cổng vào đến cửa nhà phải chạy xe vài cây số.

Gia tộc Lý Quí sở hữu nhiều bất động sản sang trọng, đắt đỏ ở trung tâm thành phố, mỗi thành viên trong gia đình đều sống ở những căn penthouses, biệt thự bề thế.

