3 'nữ quái' cầm đầu đường dây đánh bạc 200 tỷ đồng ở Nghệ An

Trước đó, vào đầu tháng 12/2021, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Hoàng Mai đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với lượng giao dịch hàng ngày rất lớn. Đây là đường dây đánh bạc có tổ chức, hoạt động kín kẽ, liên kết chặt chẽ với nhau, có phương thức hoạt động tinh vi với nhiều thủ đoạn để xóa dấu vết phạm tội, sử dụng công nghệ cao để hoạt động.

Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an thị xã Hoàng Mai đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Sau một quá trình điều tra, theo dõi, ngày 24/01/2022, hơn 60 cán bộ, chiến sỹ của Công an thị xã Hoàng Mai chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt bắt giữ 15 đối tượng tại 11 điểm đánh bạc trên địa bàn.