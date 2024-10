3 nhà sưu tập Việt Nam giành giải Vàng triển lãm tem bưu chính khu vực ASEAN

Trong 33 tác giả có các bộ sưu tập tem bưu chính đạt giải cao tại triển lãm ‘Tem năm nước – Việt Nam 2024’, có 6 nhà sưu tập Việt Nam giành 3 giải Vàng và 3 giải 'Mạ Vàng Lớn'. Việt Nam tổ chức thành công triển lãm tem 5 nước ASEAN Hội Tem Việt Nam vừa phối hợp cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post tổ chức lễ tổng kết và trao giải triển lãm ‘Tem năm nước - Việt Nam 2024’. Với chủ đề ‘Cùng tiến bước’ và diễn ra trong 3 ngày từ 10 – 12/10, triển lãm ‘Tem năm nước - Việt Nam 2024’ có quy mô trưng bày 71 bộ sưu tập tương ứng 300 khung, được hội tụ từ các Hội Tem, nhà sưu tập, người yêu tem đến từ Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và khách mời HongKong (Trung Quốc). Clip lễ khai mạc triển lãm ‘Tem năm nước - Việt Nam 2024’ vào ngày 10/10 tại Hà Nội, có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ TT&TT Bùi Hoàng Phương. Nguồn: Vietnam Post Trong 71 bộ sưu tập trưng bày tại triển lãm, bên cạnh 27 bộ sưu tập của các tác giả Việt Nam, triển lãm tem khu vực ASEAN lần đầu tiên được Hội Tem Việt Nam đăng cai tổ chức, còn có 13 bộ sưu tập của các nhà sưu tập đến từ Indonesia, Malaysia và Thái Lan, mỗi nước cùng co 9 bộ sưu tập tham gia trưng bày, Singapore có 7 bộ sưu tập và khách mời Hồng Kông (Trung Quốc) có 6 bộ sưu tập. Những bộ sưu tập tem bưu tham gia trưng bày tại triển lãm Tem năm nước - Việt Nam 2024’ được thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa đặc trưng, mang đến cho người xem sự trải nghiệm thú vị với những thước phim tem bưu chính sống động bằng hình ảnh. Qua đó, khách tham qua triển lãm có thể hiểu thêm về đất nước, văn hóa, con người của mỗi quốc gia ASEAN. Diễn ra trong 3 ngày 10, 11 và 12/10, triển lãm có quy mô trưng bày 71 bộ sưu tập của các nhà sưu tập đến từ 5 nước ASEAN và khách mời HongKong (Trung Quốc). Ảnh: Hội Tem Việt Nam. Phó Tổng Giám đốc Vietnam Post, Chủ tịch Hội Tem Việt Nam Chu Thị Lan Hương cho biết, triển lãm ‘Tem năm nước - Việt nam 2024’ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Hội Tem Việt Nam, khi đây là lần đầu tiên Hội Tem Việt Nam đăng cai tổ chức một triển lãm tem tầm khu vực. Đặc biệt hơn, triển lãm được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 25 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh ‘Thành phố vì hòa bình’. 6 nhà sưu tập tem Việt Nam đạt giải cao Trong số 65 bộ sưu tập dự thi của các tác giả đến từ 5 quốc gia với 271 khung được chấm giải, Ban giám khảo đã khẩn trương làm việc, xem xét kỹ lưỡng, phân tích từng con tem để lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất triển lãm lần này. Vụ Trưởng Vụ Bưu chính (Bộ TT&TT) Lã Hoàng Trung trao giải 'Vàng Lớn' cho nhà sưu tập Harsono Suwito đến từ Indonesia. Ảnh: Ban Tem bưu chính Theo kết quả vừa được Ban tổ chức công bố, giải ‘Vàng Lớn’ đã được trao cho ông Harsono Suwito đến từ Indonesia, với bộ trưng bày ‘Giá cước bưu chính đối với các mặt hàng trên đảo Sumatra 1945-1950’. Giải Vàng đã thuộc về 15 nhà sưu tập, trong đó có 3 nhà sưu tập Việt Nam là ông Ngô Viết Vĩnh với bộ sưu tập ‘Công trình đường sắt ở Việt Nam thời Pháp thuộc (1881-1936)’; bà Lê Tố Uyên với bộ sưu tập 'Xây nhịp cầu - Nối khoảng cách'; bà Trần Thị Cành với bộ sưu tập 'Vận tải biển'. Phó Tổng giám đốc Vietnam Post, Chủ tịch Hội Tem Việt Nam trao giải Vàng cho tác giả các bộ sưu tập. Ảnh: Ban Tem bưu chính. Giải ‘Mạ Vàng Lớn’ của triển lãm đã được trao cho 17 nhà sưu tập, trong đó có 3 nhà sưu tập tem Việt Nam, gồm ông Nguyễn Hoài Thanh với bộ sưu tập ‘Tem bưu chính nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946 – 1961)’; ông Nguyễn Huệ Nhương Huyên với bộ sưu tập ‘Bác Hồ sống mãi cùng đất nước’; và ông Nguyễn Đại Hùng Lộc với bộ sưu tập ‘Giá cước bưu chính Đông Dương giai đoạn 1899 - 1929'. Ông Richard Tan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Tem chơi thế giới trao giải 'Mạ Vàng Lớn' cho các tác giả. Ảnh: Ban Tem bưu chính Đại diện các Giám khảo của Liên đoàn Tem chơi thế giới, Liên đoàn Tem chơi châu Á - Thái Bình Dương và các giám khảo đến từ các quốc gia, ông Đống Lương Sơn, đồng Trưởng Ban giám khảo nhận xét: Tín hiệu đáng mừng là triển lãm lần này đã có nhiều nhà sưu tập mới dự thi cùng các nhà sưu tập giàu kinh nghiệm. “Điều này cho thấy, con tem đang ngày càng được quan tâm, và niềm yêu thích, sưu tập tem đang được lan tỏa rộng khắp, không chỉ tại Việt Nam mà cả trong khu vực ASEAN và trên thế giới”, ông Đống Lương Sơn chia sẻ. Được thành lập năm 1974 tại Singapore, Hiệp hội Tem chơi châu Á - Thái Bình Dương – FIAP hiện có 31 thành viên là hội tem các nước thuộc châu Á, Úc và Nam Phi. Việt Nam là thành viên chính thức của FIAP từ năm 1993.

Triển lãm tem bưu chính do một số nước ASEAN khởi xướng từ năm 2011 là một hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển phong trào sưu tập tem của các thành viên.

Từ năm 2022, được sự cho phép của Ban Đối ngoại Trung ương và Bộ TT&TT, Hội Tem Việt Nam đã đề xuất và được Ban chấp hành FIAP chấp thuận cho Việt Nam tham gia và trở thành thành viên thứ 5.

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên do các nước thành viên luân phiên đăng cai. Trong năm 2025, triển lãm tem bưu chính tầm cỡ khu vực này sẽ được tổ chức tại Singapore.