3 nhà hàng món Hoa cao cấp ở quận 1

Yu Chu - Chinese Restaurant

- Địa chỉ: Góc đường Hai Bà Trưng và Lê Duẩn

- Thời gian mở cửa: 11h30-14h30 và 17h30-21h

- Mức giá: Từ 58.000 đồng/món

Nhà hàng tọa lạc tại một khách sạn cao cấp giữa TP.HCM.

Lối thiết kế nhà hàng mang tính đương đại, xen lẫn các đường nét, đồ trang trí đặc trưng Trung Quốc. Chỗ ngồi được bố trí khoảng cách hợp lý, cây cối đan xen mang lại cảm giác riêng tư, dễ chịu. Không gian bếp mở giúp bạn dễ dàng quan sát các đầu bếp chế biến món ăn hấp dẫn.

Thực đơn khá đặc sắc và phong phú. Ngoài các món từ rau củ quả, hải sản hay cơm chiên, miến đen, mì, hủ tiếu, bún gạo xào, bạn có thể thưởng thức ba rọi quay giòn, thịt bò xào với trần bì và nấm hương, sườn heo non rang muối ớt, gà hấp lạp vị kiểu Quảng Đông, gà nấu rượu hoa tiêu trong nồi đất, gà xào hạt điều ớt khô... Nhà hàng còn phục vụ theo mô hình "All You Can Eat", thực khách có cơ hội thưởng thức dimsum tự chọn với hơn 30 món.

Vịt quay Bắc Kinh là món nổi tiếng nhất tại tiệm. Một phần vịt quay có thể được biến tấu thành 3 món gồm khai vị với da vịt quay cuốn bánh tráng giòn, món chính như thịt vịt xào mì hoặc cơm, kết bữa bằng thịt vịt rang muối hoặc canh vịt đậm đà. Bánh cuốn tôm có lớp vỏ bánh mỏng dai, tôm nguyên con chắc thịt. Bánh bao kim sa nóng hổi, mềm mịn và xốp, hài hòa vị ngọt, béo bùi. Mì tươi được làm trực tiếp tại quầy, cọng mì dai ngon. Rau xào tươi quyện sốt lạ vị và nấm đông cô mọng nước. Nhìn chung, món ăn có màu sắc hài hòa, mức giá khá cao.

Chất lượng phục vụ chưa thực sự đồng đều và chuyên nghiệp.