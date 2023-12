3 người tử vong sau khi ăn lẩu, chuyên gia cảnh báo mối nguy hiểm

CO là chất khí không màu, không mùi nên rất khó nhận biết. Khí CO hình thành do đốt cháy xăng, khí đốt tự nhiên, gỗ, than củi, rơm rạ. Do đó, trong khói bếp lò, bếp ga, bếp than, khí thải từ máy phát điện và hệ thống sưởi… đều có mặt CO.

Ngộ độc khí CO xảy ra nếu bạn hít quá nhiều loại khí này. Khi vào phổi, CO sẽ khuyếch tán vào máu, chiếm chỗ vận chuyển oxy của hồng cầu, khiến tế bào thiếu oxy, đặc biệt nguy hiểm là thiếu oxy lên não.

Ban đầu, các dấu hiệu ngộ độc CO tương tự như bệnh cúm, bao gồm đau đầu, mệt mỏi, nôn mửa hoặc các vấn đề về dạ dày. Khi nhận ra mình ngộ độc, nạn nhân thường rơi vào tình trạng quá yếu để có thể kêu cứu. Ở mức độ nghiêm trọng, họ có thể bất tỉnh, mất ý thức, gặp các vấn đề liên quan tới não, động kinh, thậm chí dẫn đến tử vong.

Để ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc khí CO, bạn tuyệt đối không sử dụng lò sưởi, bếp than trong phòng đóng kín vào mùa đông, không để ô tô chạy máy trong garage; không chạy máy phát điện trong nhà, kể cả ngoài cửa sổ, lối ra vào.