3 người tử vong do ngộ độc rượu ở Đồng Nai

(CAO) Sáng 15/10, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an Lâm Đồng phối hợp với Công an TPHCM thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Đoàn Quang Viên (SN 1982; HKTT TT.Đinh Văn, H.Lâm Hà - Lâm Đồng; hiện cư trú tại 91 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Quận 1, TPHCM) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, quy định tại Điều 109 BLHS năm 2015.