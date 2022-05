3 người trong gia đình ở Phú Yên chết bất thường

Vào nhà ông Bình phát hiện bà Từ Thị Cúc (54 tuổi, vợ ông Bình) tử vong trong nhà với nhiều vết chém trên người.

Nhìn thấy vợ chết, ông Bình đi ra ngoài gọi người cháu của ông ở cùng thôn vào xem. Sau đó, ông Bình hô hoán cho người dân sống xung quanh chạy đến nhà ông. Kiểm tra thì phát hiện bà Cúc đã tử vong nên ông Bình bảo mọi người đi ra ngoài để ông đi báo cơ quan công an đến làm việc.

Khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên nhận định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, chưa rõ đối tượng, hành vi gây án của đối tượng hết sức dã man. Vụ án xảy ra ở vùng quê yên bình vào những ngày đầu năm mới đã gây dư luận hết sức phẫn nộ và hoang mang lo lắng.

Từ nhận định đó, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét và thành lập Ban chuyên án do thượng tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên làm Trưởng ban.

Ban đầu, Ban chuyên án xác định tập trung làm rõ ông Bình (chồng bị hại); các thanh niên có tiền án, tiền sự, nghiện games, ăn chơi lêu lổng có quan hệ quen biết với gia đình bị hại và giết người để giải quyết mâu thuẫn, thù tức cá nhân.