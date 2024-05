3 ngôi sao mở màn cho Eras Tour của Taylor Swift

Sarah Faith Griffiths (23 tuổi), được biết đến với nghệ danh Griff, là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh. Năm 2019, cô phát hành đĩa đơn đầu tay “Mirror Talk” thông qua Warner Records.

Griff chia sẻ rằng đĩa đơn này là một điểm nhấn trong sự nghiệp của cô. Billboard mô tả bài hát như một “màn ra mắt đầy hứng khởi” và ca ngợi “giọng hát mạnh mẽ” của cô.

Nữ ca sĩ người Anh phát hành đĩa đơn “Paradise” vào tháng 10/2019. Tới tháng 12/2019, Griff phát hành bản cover bài hát “Eternal Flame” năm 1989 của ban nhạc Mỹ The Bangles.

Tháng 7/2020, Griff được The Ivors Academy đề cử cho Giải thưởng Ngôi sao đang lên của giải Ivor Novello.

Griff được vinh danh là Ngôi sao đang lên tại Lễ trao giải Brit Awards 2021, trở thành một trong những người trẻ nhất giành giải thưởng ở hạng mục này. Khi đó, cô mới chỉ 20 tuổi. Taylor Swift và Griff đã gặp nhau tại lễ trao giải này.



Sarah Faith Griffiths. (Ảnh: Getty Images)

Cuối năm 2021, Griff phát hành mixtape đầu tay “One Foot in Front of the Other”, đạt được thành công về mặt thương mại và được giới phê bình giành nhiều lời khen.

Tháng 10/2021, cô bắt đầu chuyến lưu diễn khắp Vương quốc Anh để quảng bá mixtape của mình. Sau đó, cô thực hiện chuyến lưu diễn châu Âu và Bắc Mỹ.

Vào năm 2023, nữ ca sĩ tham gia chương trình Music of the Spheres World Tour của ban nhạc người Anh Coldplay với tư cách là người mở màn cho một số buổi biểu diễn ở châu Âu, bao gồm Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Thụy Điển và Hà Lan.

Tháng 8/2023, Griff phát hành đĩa đơn “Vertigo”. Taylor Swift đã quảng bá bài hát này trên Instagram. Vào ngày 19/7/2024, Griff chuẩn bị phát hành album đầu tay “Vertigo”.