3 ngày lũ liên tiếp, du khách thích thú, người dân Hội An kiệt sức

Lũ gây ngập sâu tại chợ cá Thanh Hà (TP Hội An), người dân phải chèo ghe hoặc lội bộ đi làm. Theo ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch TP Hội An - mực nước tại Hội An lúc 11h ngày 15/10 là 1,7m, trên báo động 2 là 0,25cm. Trong 6-24h tới, nước lũ trên sông Thu Bồn tại Hội An tiếp tục lên ở mức báo động 2 (Ảnh: Ngô Linh).