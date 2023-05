3 ngày làm việc và hơn 40 hoạt động của Thủ tướng tại "xứ sở hoa anh đào"

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến công tác Nhật Bản từ ngày 19/5 và kết thúc tối muộn 21/5, sau khi tham dự Hội nghị Thượng định G7 mở rộng và có chuỗi hoạt động liên tục tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản.

Trao đổi với báo chí sau chuyến đi, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết thông tin về nhiều kết quả nổi bật, cho thấy vai trò, vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam.

Thưa Bộ trưởng, Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tại Hiroshima, Nhật Bản đã thành công tốt đẹp. Theo ông, sự kiện này đã ghi những dấu ấn nổi bật nào?

- Với ba phiên họp "Cùng hợp tác xử lý đa khủng hoảng", "Nỗ lực chung vì một hành tinh bền vững" và "Hướng đến một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng", các nhà lãnh đạo G7, G7 mở rộng đã trao đổi, đánh giá và đưa ra những giải pháp giải quyết thách thức toàn cầu, nhất là phục hồi kinh tế, an ninh lương thực, an ninh y tế, bình đẳng giới, ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Thứ nhất, Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng đã thông qua Tuyên bố hành động Hiroshima về an ninh lương thực tự cường toàn cầu, đề ra các nhóm giải pháp ứng phó với khủng hoảng lương thực trước mắt, nâng cao tính tự cường nhằm ngăn ngừa các cuộc khủng hoảng tương tự trong tương lai và bảo đảm dinh dưỡng cho mọi người dân. Đây là kết quả đáng chú ý, thể hiện nỗ lực dẫn dắt của Nhật Bản cũng như quyết tâm của các nước G7 và khách mời trong việc giải quyết vấn đề cấp bách, tác động nhiều mặt đến cuộc sống người dân.

Thứ hai, các nhà lãnh đạo nhất trí cần tạo các động lực mới nhằm thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Hội nghị hoan nghênh sáng kiến Đối tác cơ sở hạ tầng, đầu tư toàn cầu của G7 (PGII) và Sáng kiến Cộng đồng không phát thải châu Á (AZEC) của Nhật Bản; nhất trí đẩy mạnh các sáng kiến huy động nguồn tài chính cho phát triển, thúc đẩy hợp tác công - tư trong phát triển cơ sở hạ tầng.

Thứ ba, về vấn đề hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên thế giới, các nhà lãnh đạo nhất trí trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, cần đề cao chủ nghĩa đa phương, hợp tác quốc tế, giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, bảo vệ an ninh, an toàn của người dân.