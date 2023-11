3 ngày cúng 'đổi mệnh' cho con, người mẹ bị lừa 1,6 tỷ đồng

Ngày 6/11, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Trần Thị Soa (38 tuổi, quê xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Lợi dụng vào niềm tin tâm linh, Soa đã chiếm đoạt của bà T.T.Q. (55 tuổi, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) hơn 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nghi ngờ, nạn nhân của Soa không chỉ có mỗi bà Q.

Trần Thị Soa vốn không có nghề nghiệp ổn định. Năm 2011, người phụ nữ này tung tin được "bề trên độ", có khả năng biết trước tương lai, vận hạn của người khác.