3 món tốt cho gan nếu ăn buổi sáng

Theo Eat this not that, chế độ dinh dưỡng khoa học là một trong những biện pháp an toàn và hữu hiệu nhất để chăm sóc gan. Theo các chuyên gia, bữa sáng là thời điểm tốt nhất để chúng ta bồi bổ gan bằng các loại thực phẩm.

Số liệu dinh dưỡng toàn cầu năm 2021 cho thấy, có khoảng 30% dân số mắc bệnh gan, và số người mắc bệnh ung thư gan ngày càng tăng qua từng năm. Gan có vai trò quan trọng đối với cơ thể, không chỉ là cơ quan chuyển hóa các chất, gan còn là "bộ máy" lọc chất độc của cơ thể. Bệnh lý về gan khiến chức năng gan suy giảm gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe. Dưới đây là 3 món ăn bạn không nên bỏ qua trong thực đơn điểm tâm của mình để tăng cường chức năng gan: Các sản phẩm từ sữa như: sữa, sữa chua, phô mai nguyên chất giúp bổ sung protein và canxi chất lượng cao, giá trị dinh dưỡng của 3 loại này là tương đương nhau, đào thải các chất chuyển hóa, cải thiện tiêu hóa và hấp thu ở dạ dày, nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể. Các món ăn từ đậu nành như: đậu phụ, sữa đậu nành, váng đậu... đặc biệt giàu protein thực vật, canxi, phốt pho, magie, kali, vitamin A và vitamin B, rất hữu ích để cung cấp dinh dưỡng cho gan và sửa chữa các tế bào và mô bị hư hỏng. Những người mắc bệnh gút có acid uric cao và người tăng acid uric máu nên hạn chế ăn các sản phẩm từ đậu nành, nhưng vẫn có thể uống sữa đậu nành với liều lượng phù hợp. Đừng quên ăn các món ăn từ trứng, bao gồm trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng… Các món ăn từ trứng có chứa protein chất lượng cao, tức là dạng axit amin của protein gần với dạng axit amin của con người. Do đó, nó dễ dàng được tiêu hóa và hấp thụ bởi cơ thể. Trên thực tế lòng trắng trứng có chứa nhiều chất như methionin, eytein, eystin là các acid amin bảo vệ gan. Lòng đỏ trứng chứa nhiều chất béo nhưng chất béo này là phosphatidylcholin (lecithin) tốt cho gan.