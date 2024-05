Trang Eat this not that đưa ra 3 món sinh tố ít calo giúp giảm mỡ nội tạng và giảm cân hiệu quả.

Món sinh tố ít calo giúp giảm mỡ nội tạng và giảm cân. Đồ họa: Thanh Thanh Mỗi loại sinh tố ít calo này chứa dưới 250 calo và chứa hàm lượng chất xơ cùng protein hữu ích để hỗ trợ tiêu hóa và giúp bạn cảm thấy no suốt buổi sáng. Từ đó, hỗ trợ giảm mỡ nội tạng và giảm cân. Sinh tố chuối dừa sôcôla (183 calo) Sự kết hợp giữa sôcôla, chuối và dừa giúp thỏa mãn cơn thèm ngọt. Đồng thời, món sinh tố này giúp bạn no suốt buổi sáng mà vẫn duy trì mức calo dưới 200. Các nguồn thực phẩm lành mạnh như sữa chua, nước cốt dừa, dừa nạo, chuối sẽ cung cấp chất béo lành mạnh, kali, folate, magie, vitamin C. Nguyên liệu:- 1 hộp sữa chua nguyên chất- 1 quả chuối nhỏ, bỏ vỏ, cắt lát, để đông lạnh- 1/2 cốc đá- 1/2 cốc nước cốt dừa không đường để lạnh- 1 muỗng canh bột cacao không đường- 1 muỗng canh mật ong- 1/2 muỗng cà phê vani- 1 muỗng canh dừa nạo không đường, nướng- 1 muỗng canh sôcôla đen cắt nhỏSinh tố thanh long nhiệt đới (182 calo) Món sinh tố thanh long nhiệt đới này dưới 200 calo, trong khi vẫn cung cấp 6 gram protein và 3 gram chất xơ. Nguyên liệu:- 1 chén dứa đông lạnh- 1 chén thịt thanh long hồng đông lạnh- 1/2 cốc kombucha- 1/4 cốc nước- 1 muỗng canh bột whey protein vani- 1/2 chén dứa tươi cắt nhỏ- 1 muỗng cà phê hạt bí- 3-4 lá bạc hà tươiSinh tố cải xoăn (217 calo) Fructooligosacarit (FOS), một loại chất xơ prebiotic có trong trái cây và rau lá xanh giúp cải thiện đường ruột. Uống món sinh tố này trước bữa ăn giúp kích thích vị giác. Nguyên liệu:- 1 cốc cải xoăn- 1/2 chén dưa chuột cắt nhỏ, gọt vỏ và bỏ hạt- 1/2 quả lê, bỏ hạt- Nước cốt chanh tươi- 1 muỗng bột protein thực vật nguyên chất hoặc vani- 1/2 cốc nước- 2 viên đá