3 món ăn người Việt rất thích nhưng người Nhật hiếm khi đụng tới vì sợ bị ung thư

Ảnh minh họa

Không thể phủ nhận rằng, các món ăn chiên rán, đồ nướng rất ngon và hấp dẫn. Tuy nhiên, trong điều kiện nấu nướng ở nhiệt độ cao, thực phẩm sẽ trải qua sự biến đổi các chất, dễ sinh ra những chất gây ung thư.



Khi thực phẩm được nướng ở nhiệt độ cao, trực tiếp trên lửa than dễ tạo khói. Đây là nguyên nhân tạo ra các amin dị vòng và hydrocacbon thơm đa vòng. Những chất này đều có khả năng gây đột biến gen và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư khác nhau.



Khi đồ nướng bị cháy xém, nó sẽ sản sinh ra acrylamide, bám trên thực phẩm cháy có màu nâu. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) đã xếp acrylamide vào nhóm các hợp chất gây ung thư cho con người. Chất này khi vào cơ thể người sẽ gây tổn thương các mô lành, dễ dàng tạo nên các tế bào ung thư.



Nhận thấy những điều nguy hại từ đồ chiên, nướng mang tới cho sức khỏe, người Nhật thường hạn chế ăn những loại thực phẩm này.



3. Thực phẩm muối chua

Ảnh minh họa

Ở nước ta, bạn có thể bắt gặp rất nhiều quầy hàng bán đồ muối chua trong siêu thị và ngoài chợ như dưa cải muối, dưa chuột bao tử ngâm… Những thực phẩm muối chua này rất ngon miệng. Tuy nhiên nếu thường xuyên ăn đồ chua sẽ hại tim mạch, mạch máu não và tăng nguy cơ mắc bệnh về đường tiêu hóa, các bệnh ung thư hệ thống.

Nhật Bản là quốc gia nổi tiếng giữ gìn sức khỏe và rất coi trọng vấn đề an toàn thực phẩm, nhiều số liệu cho thấy chính vì Nhật Bản coi trọng an toàn thực phẩm nên tỷ lệ ung thư thấp nhất thế giới. Nhiều chuyên gia đã tiến hành hàng loạt nghiên cứu về vấn đề này và nhận thấy ngoài việc quan tâm nhiều hơn đến đồ ăn thì việc người Nhật ít ăn đồ chua cũng là một lý do giúp kéo dài tuổi thọ.

Các loại dưa muối hay thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói… thường dùng rất nhiều muối để tẩm ướp. Thành phần của muối chứa các tạp chất như nitrite, nitrate... có thể tạo ra các chất có hại như nitrat amin nếu bị ngâm quá lâu.

Ngoài ra, nếu muối chua thực phẩm trong điều kiện vệ sinh không được đảm bảo, rất dễ nhiễm khuẩn. Thực phẩm càng ngâm lâu thì hàm lượng nitrat càng tăng cao. Khi tiêu thụ các loại thực phẩm này, nó sẽ kết hợp với các axit amin trong cơ thể, từ đó dễ dàng gây ra ung thư thực quản, vòm họng, dạ dày…

Trong khi đó, người Nhật thường chọn ăn các loại cá sống, hiếm khi ăn đồ muối chua mà thường sẽ chọn sữa chua uống lên men, natto và các loại rau củ luộc.

Tìm hiểu chế độ ăn uống của người Nhật, chú ý những điểm này

1. Phương pháp nấu ăn

Cách nấu ăn ở Nhật Bản rất khác so với nước ta. Qua nhiều bộ phim tài liệu, sẽ thấy rằng người Nhật thích thêm các sản phẩm từ sữa như sữa tươi hoặc sữa chua vào bữa ăn của mình, điều này có thể làm giảm lượng muối trong thức ăn rất nhiều, rất có lợi cho sức khỏe. Lương thực chính của người Nhật chủ yếu là gạo, và họ rất ít ăn bánh mì, loại bánh này cũng chứa một lượng muối nhất định nên ăn nhiều sẽ không tốt cho cơ thể.

2. Giảm lượng muối và ăn nhiều rau và trái cây giàu chất xơ

Nước ta thường có khẩu vị nặng, thích ăn đồ nhiều chất béo và nhiều muối, ít khi quan tâm mình ăn bao nhiêu muối trong một ngày. Tuy nhiên, người Nhật thì khác, họ sẽ tính toán nghiêm ngặt lượng muối ăn vào, thay đổi chế độ ăn theo hoàn cảnh. Người Nhật ăn nhiều rau và hoa quả giàu chất xơ và các nguyên tố vi lượng để đào thải lượng muối dư thừa ra khỏi cơ thể.