3 mẫu xe cũ từng bán tại Việt Nam có tiếng xấu về hộp số

Độ tin cậy là tiêu chí quan trọng khi mua xe cũ. Với một chiếc xe đã qua sử dụng, lỗi hộp số là một vấn đề lớn mà người dùng không thể bỏ qua. Dưới đây là ba mẫu xe cũ đã có tiếng về nhiều lỗi, trong đó đáng chú ý nhất là vấn đề liên quan đến hộp số. Ford Focus 2012-2016 Ford Focus có thể nằm trong danh sách những mẫu xe cũ đáng tin cậy được nhiều người cân nhắc tìm kiếm. Tuy nhiên, đời xe Focus 2012-2016 có thể không phải là một sự lựa chọn tốt vì những vấn đề liên quan đến hộp số Powershift. Lỗi hộp số trên Ford Focus đã gây rúng động tại nhiều thị trường. Ảnh: Ford Theo Car and Driver, lỗi hộp số Powershift được xem là một trong những bê bối lớn nhất của hãng Ford kể từ trước đến nay. Nhiều người dùng đã khiếu nại về hiện tượng xe bị rung giật, bị kẹt số và hiện tượng quá nhiệt. Chủ sở hữu cũng nói rằng hộp số của xe còn gây ra tiếng ồn khó chịu. Còn theo Haynes, Ford Focus đời này còn gặp một số các vấn đề khác liên quan đến động cơ như quạt làm mát bị ăn mòn, bơm nước làm mát trên động cơ Ecoboost 1.6L có nguy cơ bị rò rỉ chất lỏng, việc sửa chữa không bao giờ rẻ. Do đó, nếu muốn mua một chiếc xe hatchback nhỏ gọn, người dùng có thể tham một số xe khác trong cùng phân khúc để cân nhắc. Nissan Teana/Altima 2013-2016 Nissan Teana 2016 hay có tên gọi khác là Nissan Altima 2016 được đánh giá là một chiếc xe có cabin rộng rãi, yên tĩnh và thoải mái. Tuy nhiên, Nissan Teana/Altima 2016 vẫn có khiếm khuyết. Từ năm 2013, nhiều chủ xe đã khiếu nại các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến hộp số vô cấp Xtronic của mẫu xe này, và nó vẫn được tiếp diễn cho đến đời xe 2016. Nissan Teana/Atima từng được giới thiệu tại triển lãm ô tô Việt Nam 2016. Ảnh: Armstrong-White Theo trang LemonLaw123, các khiếu nại phổ biến bao gồm rung giật giữa các số khi tăng tốc, chuyển số chậm trễ, có tiếng ồn bất thường, không vào số hoặc bị trượt số, nặng hơn là hỏng hoàn toàn hộp số. Ngoài việc làm xe tăng tốc kém, lỗi hộp số có thể dễ gây ra tai nạn hoặc làm hỏng động cơ của xe. Chi phí sửa hộp số CVT của mẫu xe này cũng rất tốn kém. Ngoài lỗi hộp số, Nissan Teana/Altima 2016 còn gặp một số vấn đề khác như liên kết hệ thống treo sau dễ bị ăn mòn, gây ra những tiếng cộc cộc hay hệ thống phanh bị mòn sớm. Vì thế, dù không phải tất cả các đời xe của Nissan Teana/Altima đều gặp phải các vấn đề như vậy nhưng những ai tìm kiếm một chiếc xe đã qua sử dụng đáng tin cậy nên tránh xa đời xe 2016. Hyundai Sonata 2011-2014 Không thể phủ nhận, Hyundai Sonata thế hệ thứ 6 đánh dấu bước thay đổi đột phá về thiết kế của thương hiệu ô tô Hàn Quốc. Thế nhưng các đời xe Sonata 2011-2014 đã gặp phải lỗi hộp số nghiêm trọng. Theo thông báo Cục Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia (NHTSA) của Mỹ, cáp chuyển truyền động có thể tách ra khỏi chốt cần sang số, khiến bánh răng trật khỏi số gài và di chuyển không theo ý muốn của tài xế. Hyundai đã phải triệu hồi hơn 800.000 xe Sonata để xử lý lỗi hộp số. Ảnh: MotorTrend Người lái chọn chế độ "P" nhưng xe có thể không dừng lại và tiếp tục tiến về phía trước. Điều này đã khiến Hyundai đã phải đưa ra thông báo triệu hồi 883.000 xe Sonata 2011-2014 để xử lý. Ngoài ra, Hyundai Sonata 2011-2014 cũng có một số vấn đề khác ở hộp cầu chì bên trong xe, bộ tăng đai cam động cơ, cảm biến tốc độ, van tuần hoàn khí xả, hệ thống âm thanh... Do đó, nếu muốn tìm kiếm một chiếc xe sedan cỡ trung đáng tin cậy, Honda Accord hay Toyota Camry vẫn là những cái tên đáng lựa chọn hơn cả. Tổng hợp