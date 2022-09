3 ly nước màu đỏ chống ung thư tốt, giúp đánh bay mỡ "cấp tốc"

26 phút trước Xem - nghe - đọc

The Lord of the Rings: The Rings of Power" đã thu hút hơn 25 triệu khán giả tại 240 quốc gia và vùng lãnh thổ trong ngày đầu tiên công chiếu, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó trong lịch sử của Prime Video.