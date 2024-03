Trang Eat this not that đưa ra 3 loại trái cây, rau giàu prebiotic có lợi cho sức khỏe đường ruột.

Trái cây, rau giàu prebiotic có lợi cho sức khỏe đường ruột. Đồ họa: Thanh Thanh Chuối Không chỉ là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất mà chuối còn chứa tinh bột kháng. Tinh bột kháng được phân loại là prebiotic. Theo nghiên cứu, chuối xanh chứa tinh bột kháng cao, giúp duy trì sự cân bằng của hệ vi khuẩn đường ruột và có lợi cho hệ tiêu hóa. Bạn có thể thưởng thức chuối như một món ăn nhẹ hoặc kết hợp chuối vào món ăn sáng để có một bữa ăn giàu prebiotic. Táo Táo có chứa pectin, một nguồn chất xơ hòa tan khác đóng vai trò là prebiotic. Pectin trong chế độ ăn uống có thể làm tăng lượng acid béo chuỗi ngắn butyrate trong ruột. Đồng thời, cung cấp men vi sinh có lợi và làm giảm số lượng vi khuẩn có hại trong ruột. Táo có thể dễ dàng kết hợp vào các bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ để tạo vị ngọt tự nhiên, độ giòn và có lợi cho sức khỏe. Thưởng thức táo như một món ăn nhẹ, thêm vào món salad hoặc nấu với một số thực phẩm khác để làm món tráng miệng từ trái cây.Măng tâyLoại rau xanh này có chứa inulin, chất xơ hòa tan đóng vai trò là prebiotic. Chất xơ này nuôi dưỡng vi khuẩn bifidobacteria trong ruột. Đây là một trong những vi khuẩn đường ruột có lợi trong đường tiêu hóa. Măng tây còn có đặc tính chống viêm.