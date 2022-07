3 loại thực phẩm tốt tăng cường sức khỏe trong mùa dịch cúm A

Bổ sung thực phẩm có chứa nhiều vitamin C nhằm tăng sức đề kháng phòng trạnh dịch cúm A. Ảnh: Xinhua

Thực phẩm giàu vitamin C

Những nguồn thực phẩm bổ sung vitamin C sẽ rất tốt cho sức khỏe, nhất là tăng sức đề kháng ở thời điểm giao mùa hay thời tiết thay đổi. Vitamin C được biết đến là chất chống oxy hóa có chức năng giúp bảo vệ các tế miễn dịch, ngăn ngừa sự xâm hập của các loại vi khuẩn, virus vào bên trong cơ thể. Vì vậy, các chuyên gia chăm sóc khỏe đưa ra lời khuyên rằng, bổ sung vitamin C hàng ngày khá quan trọng trong việc ngăn ngừa, giảm các triệu chứng do bệnh cúm gây nên.